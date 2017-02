Champions League: Napoli a Madrid per l'impresa

Ancelotti sfida Wenger.

Se è vero che la UEFA – dati statistici ed algoritmi alla mano – aveva predetto il passaggio di testimone tra Real Madrid e Barcellona al termine di questa Champions League, allora il Napoli non può certo dirsi spacciato in partenza. La scuffiata blaugrana ha del clamoroso, ma certo c'è ancora il ritorno al Camp Nou. Parte invece dalla Spagna la fase ad eliminazione diretta per i partenopei, che inaugurano contro i Campioni d'Europa in carica. Non è certo il match più semplice, vista la qualità alla quale può attingere Zizou Zidane, che potrebbe concedere spazio al rientrante Gareth Bale.



L'esaltazione napoletana è alle stelle, basti vedere le centinaia di persone che hanno letteralmente accompagnato il pullman degli azzurri all'aeroporto di Capodichino. Tanti altri saranno poi quelli che spingeranno il Napoli dagli spalti, dove dovrebbe esserci anche Diego Armando Maradona, nel frattempo fattosi notare per altro in quel di Madrid. Sospettato di aver aggredito la fidanzata, il Pibe de Oro sarebbe stato interrogato dalla polizia capitolina spagnola.



Si gioca anche all'Allianz Arena, stasera. Anche qui il match è più aperto di quanto potrebbe sembrare. Il Bayern Monaco di Ancelotti non sembra inscalfibile, l'Arsenal non è certo il monumento alla compattezza, ma se trova la serata giusta può far male anche ai campioni di Germania.





Nel video le interviste a Zinedine Zidane e Carlo Ancelotti, allenatori di Real Madrid e Bayern Monaco.



LP