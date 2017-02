Champions: super Psg, Barcellona travolto 4-0

Benfica batte Borussia Dortmund 1-0 nella gara di andata degli ottavi di finale. La rete al 3' della ripresa di Mitroglou. Il ritorno è in programma l'8 marzo.

E' magica la notte al Parco dei Principi. Il Psg strapazza il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions league e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. Finisce 4-0 grazie alla doppietta di Di Maria, al gol di Draxler e a quello di Cavani, frutto di una partita giocata a ritmi altissimi con un pressing asfissiante che ha tarpato le ali ai blaugrana. Verratti è un motore inesauribile, come Di Maria. Il Barcellona non è mai veramente in partita, soffre le giocate della formazione di Emery oltremodo e in più deve fare i conti con la serata storta dei suoi gioielli, Messi in testa, protagonista in negativo con una prestazione pressoché nulla. L'unico vero sussulto dei blaugrana è un legno colpito nel finale da Umtiti di testa. Fra tre settimane (il ritorno è in programma l'8 marzo), il Barcellona è chiamato ad un'impresa quasi impossibile. Emery deve rinunciare allo squalificato Motta e all'infortunato Thiago Silva in difesa, spazio così al giovane Kimpembe al fianco dell'altro baby Marquinhos e con Di Maria e Draxler a supporto di Cavani. Dall'altra parte, Luis Enrique rinuncia a sorpresa a Rakitic a centrocampo dove trova spazio il portoghese André Gomes. In avanti spazio a Messi-Suarez-Neymar mentre in difesa è il francese Umtiti a sostituire Mascherano. Il primo tempo del Psg è avvincente, con la squadra di Emery che travolge il Barcellona con il dinamismo e la tecnica dei propri attaccanti e chiude sul 2-0 la prima metà di gara. Apre le marcature al 18' Di Maria con una perfetta punizione a giro sul primo palo; raddoppia Draxler (40') con un preciso destro rasoterra su assist perfetto di Verratti. La ripresa non cambia, con il Psg che domina in lungo e largo. Al 10' arriva il terzo gol, una magia dalla distanza di Di Maria che riceve palla sulla trequarti da Kurzawa, l'argentino salta un avversario dribblando verso il limite dell'area e portandosi la palla sul sinistro, il suo tiro a giro è perfetto e si infila sotto l'incrocio della porta catalana. Il Barcellona è alle corde, Luis Enrique prova a dare la scossa e toglie André Gomes per inserire Rafinha. Al 27' arriva il poker francese con la rete di Edinson Cavani: Meunier dopo aver saltato Neymar nella propria metà campo, trova una vera prateria per arrivare in solitaria fino al limite dell'area dove serve in verticale il Matador che taglia in area e scarica un potentissimo destro sul primo palo. Il Barça ha un paio di sussulti, ma Neymar manda a lato e Umtiti centra il palo dopo un'uscita a vuoto di Trapp. Finisce così: per il Psg una notte e un poker da sogno, per il Barcellona una serata da incubo.