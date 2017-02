Champions: il Napoli sogna, poi subisce rimonta Real

A Madrid il Napoli passa in vantaggio e sogna con un gol gioiello di Insigne, ma il Real vince 3-1 l'andata degli ottavi di Champions League. Nell'altra sfida di ieri il Bayern Monaco ha battuto 5-1 l'Arsenal con doppietta di Alcantara. Stasera i sedicesimi dell'Europa League: la Roma in Spagna contro il Villareal, la Fiorentina in Germania col Gladbach.

Servirà un mezzo miracolo al San Paolo e soprattutto servirà un Napoli diverso da quello visto a Madrid, per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.