18 febbraio 1967: nasce Roberto Baggio

Compie 50 anni Roberto Baggio, con le squadre di club ha conquistato due scudetti (1994-1995 e 1995-1996), una Coppa Italia (1994-1995) e una Coppa UEFA (1992-1993). In nazionale ha preso parte a tre Mondiali (1990, 1994 e 1998), sfiorando la vittoria dell'edizione 1994: dopo aver trascinato l'Italia in fondo alla competizione con 5 reti, sbagliò l'ultimo penalty della finale contro il Brasile, vinta dai sudamericani ai tiri di rigore.



Pur non avendo mai vinto la classifica dei marcatori, è il settimo realizzatore di sempre del campionato di Serie A con 205 gol.



A livello individuale ha conseguito numerosi riconoscimenti tra cui il Pallone d'oro e il FIFA World Player nel 1993. Occupa la 16ª posizione (primo italiano) nella classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata da World Soccer nel 1999, ed è stato inserito da Pelé nel FIFA 100, la lista dei 125 più grandi calciatori viventi divulgata nel 2004. Oltre a ciò, è stato introdotto nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2011 e nella Walk of Fame dello sport tricolore nel 2015.



Nel 1992 ha partecipato all'amichevole tra San Marino e l'Italia giocata a Cesena. In quell'occasione gli azzurri si imposero per 4-0 anche con una doppietta di Baggio