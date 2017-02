Serie A: la Juventus travolge il Palermo 4-1 con Marchisio, Dybala e Higuain

La Juventus batte il Palermo per 4-1 nell'anticipo della 25/a giornata e aumenta a 10 i punti di vantaggio sulla Roma che domani aspetta il Torino. Per i bianconeri, attesi mercoledi' ad Oporto in Champions League, doppietta di Dybala e reti di Marchisio e Higuain. Stagione finita per Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma e' stato operato ieri per la nuova rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Tornera' in campo tra cinque mesi.