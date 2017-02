Champions League andata ottavi di finale: questa sera Bayern Leverkusen – Atletico Madrid, e Manchester City – Monaco

Domani la Juventus con il Porto e Siviglia – Leicester



Sfide sulla carta molto equilibrate. Due anni fa sempre agli ottavi, Bayern Leverkusen e Atletico Madrid, doppio 1 a 0 che portò la sfida ai calci di rigore con il passaggio ai quarti dei Colchonero di Diego Pablo Simeone. In campionato le cose non vanno benissimo per entrambe, e questa sfida può valere una stagione. Manchester City – Monaco è una gara che può riservare sorprese. I monegaschi stanno disputando una stagione di ottimo livello. Domani occhi puntati sulla Juve, ma c'è anche Siviglia – Leicester . La squadra di Ranieri cercherà in Champions di togliersi un ulteriore soddisfazione, ma davanti c'è un Siviglia terzo in Liga dietro le corazzate Real e Barcellona e che non dimentichiamo ha trionfato nelle ultime tre edizioni di Europa League. Ciò significa che la formazione del tecnico Sampaoli ha una sua dimensione Europea.

Tutte le partite hanno inizio alle 20 e 45.



L.G