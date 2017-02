Coppa Italia Eccellenza: subito Rimini negli ottavi

La squadra del tecnico Mastronicola ipoteca il passaggio del turno vincendo 2-0 l'andata degli ottavi di finale.

Inizia nel migliore dei modi la fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Il Rimini ha battuto la formazione toscana del Baldaccio Bruni per 2-0 nella gara di andata degli ottavi di finale. In rete per i biancorossi Guiebre e Arlotti. Il primo marzo la gara di ritorno allo stadio “Saverio Zanchi” di Anghiari.



