Champions: Juventus batte Porto 2-0, Siviglia - Leicester 2-1

La Juventus batte fuoricasa il Porto 2-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ipotecando il passaggio del turno. Gol di Pjaca e Dani Alves. Siviglia-Leicester finisce 2-1. Intanto il Manchester United si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League vincendo 1-0 contro il St.Etienne dopo il successo per 3-0 dell'andata in Inghilterra. Stasera il torneo vedrà la Roma sfidare all'Olimpico il Villarreal. Colpo

di scena sulle Olimpiadi estive 2024: Budapest si ritira, restano in lizza Parigi e Los Angeles. La decisione sarà presa a settembre a Lima.