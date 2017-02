Play off di Lega Pro, si parte il 14 maggio

La Lega Pro ha ufficializzato il calendario dei playoff, ai quali prenderanno parte ben 28 squadre: oltre alle 27 formazioni classificatesi dal secondo al decimo posto nei rispettivi gironi, allo spareggio promozione prenderà parte anche la vincente di Coppa Italia Lega Pro. La prima fase in gara unica si giocherà domenica 14 maggio in casa della miglior classificata. Seguirà una seconda fase con gare di andata e ritorno e una final eight. La finalissima sarà disputata sabato 17 giugno allo stadio Franchi di Firenze.