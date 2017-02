Europa League: Roma agli ottavi con il Lione

Sorteggio ostico per i giallorossi, che trovano i vice campioni di Francia.

Solo la Roma e non anche la Fiorentina, è riuscita a superare il taglio dei sedicesimi di finale di Europa League. Giornata di sorteggi, quella di oggi, all'UEFA Headquarter di Nyon, dove sono stati composti gli abbinamenti degli ottavi di finale.



Non particolarmente favorevole l'urna svizzera nei confronti della Roma, attesa affronterà la doppia sfida con il Lione, subentrata al turno precedente della competizione dopo aver chiuso al terzo posto il girone di Champions League con Juventus e Siviglia.



Interessante anche il confronto tutto tedesco tra Schalke 04 e Borussia Mönchebgladbach, mentre affronteranno gli ottavi col favore del pronostico Manchester United ed Ajax.



Questo il quadro degli ottavi di finale di Europa League 2016/2017:



Celta Vigo - Krasnodar

Apoel - Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Mönchendgladbach

Lione - Roma

Rostov - Manchester United

Olympiacos - Besiktas

Gent - Genk

Copenaghen - Ajax





LP