Accordo sullo stadio della Roma: si farà a Tor di Valle

Lo Stadio della Roma si farà, a Tor di Valle dove voleva il costruttore, ma senza torri e a cubature ridotte. E' questo l'accordo raggiunto a tarda sera tra Comune e società. Ad annunciarlo la sindaca Raggi in piazza del Campidoglio, al termine di una faticosa giornata che l'ha vista anche per qualche ora in ospedale per controlli dopo un malore. 'E' un giorno storico', dice il Dg della Roma Baldissoni. Esulta dagli Stati Uniti il presidente Pallotta: 'Comincia una nuova era. Forza Roma. Non vediamo l'ora di costruire'.