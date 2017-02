Parma: vittoria di misura e di fatica a Salò

Feralpi mai doma, decide però il gol di Calaiò all'8': Munari e Scaglia out per infortunio.

Non dà segni di cedimento il passo a due in vetta alla classifica, che Venezia e Parma stanno ballando da quasi due mesi. Sette turni, per l'esattezza, nei quali le due corazzate stanno infilando i medesimi risultati: 6 vittorie ed 1 pareggio, naturalmente quello dello scontro diretto.



Insidioso l'esame del Lino Turina di Salò, dove il Parma approccia come meglio non potrebbe, trovando dopo appena 8 minuti, nel doppio tentativo di Calaiò, il gol del vantaggio. Proteste gardensi per un presunto tocco di mano, ma il bomber ducale sembra controllare col petto dopo il colpo di testa di Gambaretti.



Immediata la replica dei Leoni del Garda, che vanno in verticale e liberano il mancino di Ferretti, troppo morbido per scalfire Frattali.



Rumoreggia il pubblico del Turina sul contatto tra Nunzella e Guerra: per D'Apice di Arezzo si può giocare.



Ribaltamento di campo e di proteste al 40', quando Mazzocchi mette anche la sesta per seminare avversari sulla corsia di competenza e cercare Scaglia sul lato opposto. Dubbio l'intreccio di gambe con Settembrini, anche qui l'arbitro lascia correre.



Nella ripresa è la Feralpi a scattare meglio dai blocchi: Parodi cambia gioco su Liotti, che serve Settembrini. Da dimenticare il piattone destro dell'ex Pontedera.



Scozzarella ci prova da fuori per la prima del Parma post intervallo, la seconda ha la potenzialità del colpo di grazia, ma la cavalcata di Scaglia ed il sinistro di Luche non bastano a bucare Caglioni.



Sul ribaltamento c'è lavoro per l'omologo Frattali, che si disimpegna sul tiro-cross di Ferretti.



Adesso la partita è apertissima e il Parma va vicino a chiuderla sull'asse Mazzocchi-Nocciolini; decisivo Caglioni.



Clamorosa l'opportunità per il pareggio gardense all'80': Luche – in nettissimo fuorigioco – va sul pallone senza raggiungerlo, Pancioni d'Arezzo lascia giocare in deroga al regolamento, permettendo a Ferretti – ahilui – di divorarsi la palla dell'1-1.



Nel finale ricco di occasioni c'è più Parma che Feralpi, anche se Gerardi a Gamberetti hanno le opportunità migliori: vincono i ducali e il Venezia resta a tiro.





LP