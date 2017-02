Serie D Girone F: tutti i gol

La Fermana vola a + 7 sulla Vis Pesaro. Colpi in trasferta per Romagna Centro e Pineto

La formazione di Destro corre verso la Lega Pro e approfitta dei passi falsi di Matelica e Vis Pesaro. Agnonese in vantaggio, con l'uscita a vuoto di Valentini, il fallo del portiere su Gentile provoca il calcio di rigore Margarita realizza per il vantaggio dell'Agnonese a Fermo. Ed è proprio Gentile a commettere la grande ingenuità fermando Clemente in area che da quella posizione non avrebbe creato problemi: Molinari per il pareggio sempre dal dischetto. Il raddoppio e doppietta personale per Molinari in anticipo su tutti sull'assist di Cremona. A Fermo,

Fermana batte Agnonese 2 a 1. Il Pineto va a vincere ad Alfonsine. Vantaggio ospite con Esposito. Nella ripresa il definitivo K.O porta la firma di Ciarcelluti. Il goal di Tosi serve solo per le statistiche. Ad Alfonsine, Pineto batte Alfonsine 2 a 1. Perde quota la Sammaurese che esce sconfitta da Jesi. Il rigore di Shiba sul tramonto del primo tempo basta ai padroni di casa per strappare l'intera posta. A Jesi, Jesina batte Sammaurese 1 a 0. Vince in trasferta il Romagna Centro. Ferri poco dopo la mezz'ora del primo tempo firma il blitz della formazione romagnola. A Castelfidardo, Romagna Centro batte Castelfidardo 1 a 0 . Il San Nicolò torna al successo al Bonolis . Succede tutto nel primo tempo, prima Bisegna poi Stivaletta mettono al sicuro il risultato già nei primi 45. Nella ripresa Fioretti fallisce un calcio di rigore. A Teramo, San Nicolò batte Campobasso 2 a 0. Stesso risultato al San Marino Stadium con il San Marino che conferma l'ottimo momento. Buonocunto e Baldazzi lanciano i Titani verso i play off. A San Marino, San Marino batte Matelica 2 a 0





L.G