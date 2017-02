Coppa Italia: Juventus-Napoli stasera in campo

L'andata della prima semifinale va in scena questa sera a Torino.

Sono scese in campo la bellezza di otto volte nell'ultimo mese: Juventus e Napoli - le due italiane di Champions League - tornano ad affrontarsi sul prato dello Stadium questa sera, con in palio una buona fetta di possibilità di approdare alla finalissima.



Che per i bianconeri sarebbe la terza consecutiva: un record. A tale scopo Allegri confermerà il sistema di gioco a cinque stelle, che nello specifico sono: Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic ed Higuain. La rotazione inquadra la terza linea juventina che vedrà titolari Neto (confermato dopo la vittoria sull'Empoli), oltre agli innesti di Lichtsteiner ed Asamoah sulle corsie laterali. Sicuramente a riposo Rugani, saranno Bonucci, Barzagli, Chiellini e Benatia a giocarsi le restanti due maglie, con i titolari di Oporto in leggero vantaggio. Khedira torna in mediana e sostituisce Marchisio. Allegri ragiona sul potenziale schieramento di Pjaca dal primo minuto, ma Cuadrado è ad oggi il preferito.



Fronte partenopeo dobbiamo affidarci alle sensazioni, perché Sarri e il Napoli sono in silenzio stampa dal post partita del Bernabeu e lo 0-2 incassato dall'Atalanta non ha certo aiutato a smorzare le tensioni presidenziali. La prossima con la Roma, che sul piatto mette un futuro da Champions League per gli azzurri, porterà al turnover a Torino: Maggio e Strinic i terzini, in mezzo Albiol e Koulibaly davanti a Reina. Fuori Hamsik: con Zielinski agiranno Diawara e Rog. Mertens l'unico sopravvissuto del tridente, guidato da Pavoletti e completato dall'ex Giaccherini.



Nel video l'intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus.