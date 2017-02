Coppa Italia: sale la febbre per il derby di semifinale

Roma e Lazio a confronto a distanza di un mese: si inizia mercoledì sera con la Lazio in casa.

Scenderanno in campo all'Olimpico ventiquattr'ore dopo la sfida dello Juventus Stadium tra Juve e Napoli. Lazio-Roma non è mai una partita come le altre, specie se garantisce la possibilità di andarsi a giocare un trofeo.



Si ricorda da dove arriva, Simone Inzaghi, che chiama a raccolta il pubblico biancoceleste per il match che formalmente - domani sera alle 24:45 - vedrà la Lazio giocare col fattore campo a favore: "Quando arriva l'anno scorso, giocavamo in casa davanti a 10,000 spettatori; nel derby erano 40,000 e il nostro pubblico si è notevolmente riavvicinato alla squadra, come abbiamo visto anche nelle ultime trasferte di Pescara ed Empoli. Dovremo fare la nostra partita, consapevoli del fatto che - a differenza dei confronti con Genoa ed Inter - dovremo ragionare sulla distanza dei 180', visto il match di ritorno previsto tra un mese. La Roma è favorita, ma io ho fiducia in me stesso, nel mio staff e soprattutto nei miei giocatori. Non siamo in semifinale di Coppa e con 50 punti in campionato per caso, vogliamo dimostrarlo".



Non nomina mai il nome dei suoi avversari - di contro - Luciano Spalletti, reduce dal successo al Meazza sull'Inter e pronto ad affrontare il Napoli nello scontro diretto per la zona Champions League, nonché per rilanciare la propria candidatura di anti-Juve per la lotta allo Scudetto: "Prima l'Inter, domani la Lazio e domenica il Napoli; tre partite stimolanti, che non si devono preparare. Questi sono gli incontri per i quali lavoriamo costantemente e match di questo livello devono essere il nostro habitat naturale". Non manca una sviolinata per il giocatore del momento, Radja Nainggolan: "Credo che se si possano mettere in campo 10 Nainggolan, senza stare a badare al ruolo, ne uscirebbe una squadra fortissima".



Nel video l'intervista a Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, allenatori di Lazio e Roma.



LP