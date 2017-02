Rinnovato accordo di collaborazione FederCalcio-Sport Speciali

Anche per i prossimi tre anni la FSGC fornirà supporto economico e tecnico agli atleti Special.

Una firmetta dei due presidenti Marco Tura e Filiberto Felici e via, ecco che l'accordo di collaborazione tra FederCalcio e Federazione Sport Speciali si rinnova per la terza volta e per altri tre anni. Dal punto di vista pratico si tratta di un supporto economico e tecnico, col Calcio che metterà a disposizione fondi, materiale tecnico, impianti e sostegno per l'organizzazione di eventi legati al pallone.



Dalla firma di questo accordo il rapporto tra le due Federazioni esce non solo rinnovato, ma anche rafforzato. "Le spese sono moltissime, perciò il nostro accordo è stato integrato dal punto di vista economico - spiega Felici - inoltre ci sarà una collaborazione maggiore per quel che riguarda la formazione dei tecnici".



Come il 2016, anche il 2017 della squadra di calcio degli atleti “Special” sarà pieno di impegni: già quattro le uscite in programma, in più si cercherà di replicare la San Marino Special Cup”, torneo internazionale di calcio a cinque unificato tenutosi a Montecchio a Settembre. Un evento al quale partecipò anche Massimo Bonini, che per l'occasione riuscì a coinvolgere niente meno che un carichissimo Ciccio Graziani. Altro giro, altro ospite d'eccezione? "Sarà difficile fare meglio dell'anno scorso, visto che ho portato un campione del Mondo - scherza il neo direttore tecnico della FSGC - Se sarà possibile però porteremo qualche personaggio che possa emozionare questi ragazzi".



RM



Nel servizio il presidente FSSS Filiberto Felici e Massimo Bonini