Serie A: Fiorentina-Torino 2-2. Stasera la Coppa Italia con Juventus-Napoli

Pareggio 2-2 tra Fiorentina e Torino nell'ultimo posticipo della 26/a giornata di serie A. Viola avanti con Saponara e Kalinic, poi la rimonta granata con doppietta di Belotti, che fallisce anche un rigore ma raggiunge ugualmente Higuain e Dzeko in testa alla classifica cannonieri. Stasera torna la Coppa Italia con l'andata della prima semifinale tra Juventus e Napoli allo Stadium. All'estero prima partita del Leicester senza Claudio Ranieri e vittoria per 3-1 sul Liverpool, con striscioni e cori del pubblico a favore dell'allenatore italiano. Maurizio Zamparini ha trovato l'accordo per la cessione del Palermo a un fondo anglo-americano e si e' dimesso da presidente