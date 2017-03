Euro2019: A San Marino quattro incontri

La Repubblica di San Marino determinante per l'assegnazione ai due Stati della Fase finale dell'Europeo Uefa Under 21, -lo ha dichiarato- il Presidente della FIGC Carlo Tavecchio.



Il Kick Off, questa mattina alle 11 presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Davanti al Ministro dello Sport italiano Luca Lotti, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Presidente della FIGC Carlo Tavecchio al Vice Segretario della Uefa Giorgio Marchetti, al Segretario di Stato di San Marino con delega allo Sport Marco Podeschi al Presidente della FSGC Marco Tura e ai sindaci delle Città interessate, si è aperto il sipario sulla Fase Finale di Uefa Euro Under 21 2019. Manifestazione assegnata per la prima volta nella storia dalla Uefa, ai due Stati, Italia e San Marino, lo scorso 9 dicembre. Cinque le città italiane coinvolte (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) con ciliegina sulla torta la Repubblica di San Marino. "L'Italia non era candidata unica - ha precisato il Presidente della FIGC Tavecchio - c'erano altre nazioni. Determinante - ha continuato - l'organizzazione della Fase Finale dell'Europeo Under 21 in sinergia con la Repubblica di San Marino con la quale abbiamo eccellenti rapporti, e inoltre, la totale disponibilità a rimodernare gli stadi in cui si giocheranno le partite. Il torneo prevede la partecipazione di 12 Nazionali e la vincente non solo si pregerà del Titolo di Campione d'Europa di categoria ma strapperà anche la qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Tra pochi giorni il Consiglio Federale della Federazione Gioco Calcio sammarinese nominerà un “Gruppo di Lavoro” che avrà il compito di garantire tutto quanto necessario per presentarsi all'evento nel migliore dei modi. Non sono esclusi interventi ulteriori anche al San Marino Stadium, dove stando a fonti ufficiose si giocherebbero non due ma quattro incontri



L.G