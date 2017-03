Assegnati i Premi 2016 “ Amico dei Bambini”

Presentato il 13° Torneo in collaborazione con Ai.Bi., onlus per l’infanzia abbandonata

Tra i premiati per le categorie di competenza: il Direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici, quello del Milan Rocco Maiorino, il difensore della Nazionale e della Juve, Leonardo Bonucci, il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, gli attaccanti di Torino, Milan e Atalanta, Belotti, Suso e Petagna. Tra gli allenatori in attività Gian Piero Gasperini e quello della Primavera della Virtus Entella Castorina. Tra quelli non in attività premiato Arrigo Sacchi, ed ancora Alex Meret giocatore della Spal, Francesco Cassata giocatore dell'Ascoli, Stefano Braghi (Direttore Settore Giovanile Juventus F.C.) e il Presidente del Pisa Giuseppe Corrado. Occasione per i giornalisti di fare il punto sui temi di campionato