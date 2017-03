Lega Pro: 28° si comincia domani con lo scontro salvezza Modena – Lumezzane

Domenica grosso ostacolo per il Venezia impegnato a Teramo, il turno si chiuderà lunedì sera ore 20.45 con Parma – Forlì



28° distribuita su 3 giorni, la sfida salvezza tra Modena e Lumezzane apre la giornata. Per il Modena di Eziolino Capuano una ghiottissima chance di lasciare la zona rossa. Il Lumezzane ha raccolto 2 soli punti nelle 8 giocate nel girone di ritorno ed è in piena crisi. Domenica sono due i campi principali: Teramo, per Teramo – Venezia e il Mapei Stadium di Reggio Emilia, per Reggiana – Padova. Le prime quattro in classifica; Venezia – Parma – Padova e Reggiana hanno tutte lo stesso rendimento nelle ultime 5, 4 vittorie e 1 pareggio. Sulla carta le due battistrada hanno la possibilità di allungare e approfittare dello scontro diretto tra terza e quarta. Il Parma affronterà, al Tardini, il Forlì nel monday night, conoscendo i risultati delle altre. Più complicata la sfida dei lagunari di Inzaghi, in trasferta al Bonolis contro un Teramo che ha cambiato guida tecnica ma che soprattutto ha necessità di punti. Tra le altre spicca il derby marchigiano Ancona – Fano dove nessuno può sbagliare. Il Santarcangelo ospita un Pordenone che sta attraversando una fase troppo altalenante 3 sconfitte e due vittorie nelle ultime 5 conseguenza addio alla serie B diretta, il – 10 dal Venezia suona come una sentenza. Il Santarcangelo ha il dovere di provarci per chiudere il prima possibile il discorso salvezza, comunque molto vicino. Completano il quadro della 28esima: Sud Tirol – Sambenedettese; Bassano – Mantova; Maceratese – Gubbio e Feralpi Salò – Albinoleffe



L.G