San Marino Calcio: Saccomandi è il nuovo vice presidente

Il San Marino Calcio rafforza il proprio organico con la nomina a Vice Presidente di Manuel Saccomandi.

Il manager vanta un´esperienza pluriennale in ambito sportivo/manageriale sia nazionale che internazionale. Nel 2008 alle Olimpiadi di Pechino ha coordinato e promosso lo sviluppo di attrezzatura sportiva per un´azienda leader italiana. Si è occupato, con le dovute competenze in ambito sportivo dei mercati Asia/Pacific area/ Cina. Il knowhow di Manuel Saccomandi andrà a rafforzare lo sviluppo di progetti ed iniziative legate al mondo sportivo/marketing e comunicazione che la società ha illustrato nell´ambito della conferenza San Marino Calcio 2.0.