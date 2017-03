Cesena-Vicenza 1-1

Serie B, ventinovesima giornata

Un altro pareggio al Manuzzi tra una squadra che non sa difendere ed un'altra che sa solo difendere. Bianconeri avanti con Ciano, raggiunti sul finire di primo tempo da Orlando.

Nel dopo partita le interviste agli allenatori.



Pierpaolo Bisoli: "Pareggio di sostanza in un momento di difficoltà dovuto alle tante assenze":



Andrea Camplone: "Forse non abbiamo guardato la classifica. Il nostro atteggiamento presuntuoso è inaccettabile. O cambiamo registro o rischiamo tutti grosso".