Il San Marino cade a Campobasso

Dopo 8 risultati consecutivi Lo Perfido fa piangere Di Meo al 93°

Ritorna improvviso il mal di trasferta per un San Marino infilato nel recupero dal nuovo entrato Lo Perfido. Tra i Titani si è fatta sentire l'assenza di Gassama già nel mirino di diverse società di Lega Pro tra cui il Gubbio. Il pareggio avrebbe dato continuità all'ottimo momento biancoazzurro, che al contrario si interrompe in dirittura d'arrivo.



Campobasso - San Marino 1-0

Reti: 93' Lo Perfido



Campobasso: Palumbo, Corbo, Frabotta, Grazioso (78' D’Aversa), Russo, Esposito, Frezzi, Fazio (56' Lo Perfido), Martiniello (56' Vitelli), Iaboni, Fioretti.

In panchina: Montella, Martinelli, De Matteis, Guglielmi, Germano, Marra.

Allenatore: Silva.



San Marino: Dini, Menini, Fagioli, Mazzotti (70' Arrigoni), Bova, Fantini, Caprioni, Cenci (69' Sapucci), Olcese, Buonocunto, Baldazzi (52' Braccini).

In panchina: Renzetti, Nicoli, Zamagni, Borghini, Enchisi, Guidi.

Allenatore: Di Meo.



Arbitro: Bianchini di Terni.