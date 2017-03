Fano, i play-out distano un punto: Ancona al tappeto nel derby

Decidono Zullo e Fioretti: Frediani fallisce un rigore sullo 0-0, espulso Vitiello.

La cura Cuttone sta iniziando a dare i suoi frutti: 7 punti in 6 partite, tutti maturati nell'ultimo mese. Come col Teramo, anche con l'Ancona: il derby marchigiano premia il Fano che passa 2-0 al Del Conero, inguaiando i cugini che si ritrovano ora ad un solo punto dall'ultimo posto, occupato – momentaneamente, almeno questa è la sensazione – proprio dai fanesi.



Partita piacevole, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni fin dai primi minuti: l'Ancona chiede e ottiene un calcio di rigore sul contatto tra Zigrossi e Del Sante. Dal dischetto Frediani si fa ipnotizzare da uno strepitoso Menegatti, che bissa sulla ribattuta di Bambozzi.



A sbloccare l'incontro – appena prima del duplice fischio di Sozza – è Zullo, che in spaccata fa secco Scuffia, incontrando alla perfezione la parabola di Filippini. Il primo tempo si chiude 0-1 tra i fischi dei tifosi di casa e l'esaltazione ospite.



A complicare la partita ospite l'espulsione di Vitiello, che al 57' entra così su Filippini. Sozza procede con un fin troppo garantista cartellino giallo, che raddoppia al 67' quando il centrale scafatese causa il rigore che chiuderà pure l'incontro. Fioretti va giù in area e Sozza non ha dubbi: penalty e cartellino rosso. Dal dischetto lo stesso attaccante prelevato dalla Maceratese, che spiazza Scuffia regalando tre punti pesantissimi al Fano, tornato a sperare nella salvezza.



Per l'Ancona pessimi segnali: se è però vero che mal comune è pure mezzo gaudio, volgere lo sguardo a Teramo e Lumezzane può essere d'aiuto, ma non deve disimpegnare.





LP