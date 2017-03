Lega Pro: un lampo di Settembrini decide Feralpisalò - Albinoleffe

Bastano 11 secondi al centrocampista per decidere la sfida

11 secondi tanto basta a Settembrini per segnare il goal più veloce di questo campionato e portare in vantaggio la Feralpi sull'Albinoleffe. Il record in Italia appartiene all'attaccante classe 1994 Luigi Canotto, goal in 7 secondi, 30esima giornata di Lega Pro girone C 2015-2016 Melfi – Matera 3-2, In precedenza nel guinness dei primati di questa speciale classifica c'erano Paolo Poggi 2 dicembre 2001 con la maglia del Piacenza bucò la porta della Fiorentina in 9 secondi, Marco Branca 10 gennaio 93 con l'Udinese sempre alla Fiorentina 9,1 e Gianfranco Matteoli Inter – Cesena 1988 gran tiro in 10 secondi. Di Ceglie da fuori Albino vicina al pari. Montella grande idea per Gonzi, ottima la scelta di tempo di Caglioni, ma pare che l'azione sia viziata da un fuorigioco. Guerra dalla distanza, Nordi anche per i fotografi. Molto più pericoloso Ferretti sinistro all' incrocio dei pali da 25 metri. Ripresa, diagonale Mastroianni , Caglioni conserva tutto. Da questo momento in poi solo tiri dalla lunga distanza, e nel finale l'Albino reclama un calcio di rigore per presunto fallo di Montella. Il lampo di Settembrini basta per i 3 punti play off dei padroni di casa.

A Salò, FeralpiSalò batte Albinoleffe 1 a 0



L.G