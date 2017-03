Serie D Girone F: il Matelica approfitta del turno di riposo della Vis Pesaro e sale al secondo posto

Tra 15 giorni, dopo la sosta, lo scontro diretto tra Fermana e Matelica potrebbe decidere la promozione in Lega Pro. Il San Marino ha chiesto alla Vis Pesaro l'anticipo a sabato 18 marzo

La Fermana soffre ma vince a Recanati e adesso resta in attesa del match point cvhe potrebbe arrivare dopo la sosta in casa con il Matelica. Goal, partita e tre punti di Molinari. A Recanati, Fermana batte Recanatese 1 a 0. Il Matelica regola il

Monticelli per giocarsi tutte le chance di promozione diretta tra 15 giorni a Fermo, Evacuo di testa per il vantaggio marchigiano. Doppietta personale del centroavanti con una girata di destro all'angolino basso. A Matelica, Matelica batte Monticelli 2 a 0. Trudo rientra dopo 2 giornate di squalifica e serve a Shiba il pallone per il goal che decide la gara tra Jesina e Castelfidardo. A Jesi, Jesina batte Castelfidardo 1 a 0. Solito calcio di punizione di Innocenti per il vantaggio dell'Alfonsine ad Agnone. Su azione susseguente a calcio d'angolo e una serie di tocchi, il goal di Demoleon. Ad Agnone, Agnonese – Alfonsine 1-1. Bonandi sbaglia un calcio di rigore e la Sammaurese viene beffata da Bisegna. Molto sfortunata la squadra di Protti ma al termine è il San Nicolò a strappare i tre punti. A Sammauro Mare, San Nicolò Teramo batte Sammaurese 1 a 0. L'ex San Marino Gagliardi porta in vantaggio il

Romagna Centro sulla Civitanove di Cevoli ancora bloccata all'ultimo

posto. Il raddoppio è di Ferri. A Martorano, Romagna Centro batte

Civitanovese 2 a 0. Arriva al 93esimo la ghigliottina per il San Marino a Campobasso. Il missile di Lo Perfido, non da scampo a Dini. A Campobasso, Campobasso batte San Marino 1 a 0



