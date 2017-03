Champions League: Napoli - Real Madrid tra scaramanzia e pronostici, tutta Napoli spinge per l'impresa

Pizza – corna e belle statuine, manca solo Maradona per completare la fotografia di Napoli. Non succede ma se dovesse succedere le statuine di Sarri, Hamsink, Mertens, Callejon, Reina il prossimo 25 dicembre finirebbero direttamente al posto dei re magi. Insigne guarda Ronaldo, Ronaldo guarda Insigne. La fantasia corre lungo la mano e questa è l'opera che ne viene fuori.

I “galacticos” sono sbarcati tra le ali di folla e saranno coccolati a Palazzo Caracciolo, già pronti i confortevoli lettini massaggio, la “Spa” riservatissima, letti da champions e hall ammiccante. Cristiano Ronaldo e compagni hanno severamente vietato a tutto lo staff dell'hotel di fare qualsiasi tipo di selfie. Evento all'ennesima potenza, come all'ennesima potenza gufano i napoletani. Qual'è il risultato perfetto ? Ovviamente Napoli 2 Real Madrid 0, con questo score Napoli ai quarti e Merengues a casa, scritto sulla pizza potrebbe avere un potere tutto particolare. A Castel Volturno intanto il clima sembra essere disteso. Visi sorridenti e tanta voglia di stupire. Maurizio Sarri soffia sulle candeline di una torta infuocata, lo spostamento d'aria va tutto verso Madrid.

Marek Hamsik estrae dal cilindro una frase ad effetto.

Zinedine Zidane conosce bene l'ambiente. Un San Paolo sold out sarà uno stimolo in più anche per chi è da sempre abituato a giocare partite di questo livello.



L.G