Forlì, punto d'oro al Tardini

Nel posticipo di Lega Pro, il Forli strappa un punto al Tardini e rallenta la corsa del Parma che scivola a 5 punti dalla capolista Venezia.

Quasi diecimila spettatori al Tardini per il posticipo tra Parma e Forli, che chiude la ventottesima giornata del giorne B.

Ducali alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, romagnoli per uscire dalla zona play-out.

Si comincia con un minuto di raccoglimento, per ricordare Tarcisio Catanese, protagonista del Parma di Scala.

Prima opportunità dei gialloblu, con Scozzarella dalla distanza, bravo Turrin ad opporsi.

La risposta romagnola con Capellini, destro a giro deviato, non troppo distante dalla porta di Bassi.

Una manciata di minuti e ci vuole un super Turrin, per negare a Calaio la gioia del vantaggio.

Estremo difensore biancorosso, decisivo poco dopo, quando d'istinto respinge la deviazione sotto misura del centravanti di D'aversa.

Forlì bravo a ribattere ogni iniziativa avversaria e per Bassi non è proprio una serata tranquilla.

Secondo tempo e dopo tre minuti, il Parma la sblocca.

Fa tutto Baraye che punta Adobati e con un preciso diagonale infila la porta di Turrin.

Il più sembra fatto per i padroni di casa, che con Calaio hanno la palla per chiudere la partita ma l'ex Napoli, sciupa cosi.

Fuori Succi, dentro Bradelloni, sarà la mossa vincente.

Baraye cerca il raddoppio in fotocopia, Turrin è attento.

Cosi come nel neutralizzare il colpo di testa di capitan Lucarelli.

Nel finale il Parma accusa la stanchezza ed il Forli fa le prove generali del gol con Bardelloni che non arriva per un soffio sul suggerimento di Tentoni.

La squadra di Gadda ci crede e viene premiata, a due minuti dal novantesimo.

Percussione centrale di Spinosa e Bardelloni, con quest'ultimo che trova l'angolo lontano della porta di Bassi.

Per il Forli un punto vale oro, per il Parma un pareggio che sa quasi di sentenza, con il Venezia che vola a + 5 ed il vantaggio negli scontri diretti.