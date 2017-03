Barca - Psg: le voci che hanno raccontato la rimonta

Si è già detto tutto di una partita già consegnata alla storia del calcio. Barcellona – Paris Saint Germain la “donna dell'8 marzo 2017” una donna forse inarrivabile per i prossimi decenni. Dal 4 a 0 al 6-1 per un match leggendario, e con un pizzico di invidia, anche le voci di chi ha avuto la fortuna di raccontarla sono entrate nella leggenda come questi radiocronisti completamente impazziti al goal della qualificazione ai quarti di Sergi Roberto



L.G