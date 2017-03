Champions Barcellona PSG 6-1, le reazioni della stampa spagnola e francese

La stampa spagnola si divide tra titoli trionfalistici ed espliciti riferimenti ai torti subiti dal PSG

Il Barcellona di Messi fa un miracolo ed entra ancora più di diritto nella storia del calcio. I blaugrana battono il PSG 6-1 e si qualificano per i quarti di Champions League. All'andata era finita 4-0 per i parigini. E' la più incredibile rimonta o 'remuntada' - come dicono in Spagna - nella storia del torneo continentale.



Titoli inevitabilmente trionfalistici sulla stampa spagnola. Non mancano però i riferimenti ai torti arbitrali subiti dalla squadra francese. "Mundo Deportivo" propone il titolo "Eroi" e in prima pagina non fa menzione delle contestazioni, così come scelgono "El Mundo", che parla di "rimonta storica", "La Vanguardia" ("Barcellona epico, notte magica") e "Sport" ("Da leggenda"). "Marca" titola "Da apoteosi. Sei gol, sei, per la storia". Nel sommario si ammette però che la "rimonta epica" del Barcellona è macchiata dagli "errori gravi" dell'arbitro Aytekin. Ancor più esplicito, in questo senso, è "As" che per la grande foto della sua prima pagina sceglie il fischietto tedesco accerchiato dai giocatori del Psg in in momento della partita, anziché le esultanze dei blaugrana che dominano sugli altri giornali. Il titolo è "Rimonta con polemiche" e in un sommario sottolinea: "Non visti due falli da rigore di Mascherano e concesso uno, inventato, a Suarez sul 4-1 al 90'".



E in Francia, comprensibilmente, non l'hanno presa bene. Una "grandeur" calpestata. "Inqualificabile" è lo strillo di prima pagina dell'Equipe. L'analisi dell'umiliazione subita dal Paris Saint-Germain è senza scampo: "La leggenda che si è scritta è quella di un fallimento eterno: Barcellona-Psg sarà per sempre il simbolo, applicato al calcio, che tutti i capovolgimenti sono possibili e che questo gioco è pazzo, soprattutto per le squadre che perdono la testa". Sul resto della stampa francese, Le Parisien titola in prima pagina "Il crollo" e non fa sconti a nessuno nelle pagine dedicate allo sport: "Tutti colpevoli", è la sentenza. Le Figaro scrive: "Umiliato a Barcellona, il Psg lascia la Champions".