Coppa Italia Lega Pro: Venezia in finale, battuto il Padova 3 -1

Continua la marcia spedita del Venezia competitivo su tutti i fronti. All'andata era terminata 1 a 1 un risultato che lasciava la qualificazione aperta. Per sbloccare la sfida con il Padova la squadra di Filippo Inzaghi impiega meno di due minuti. Ferrari velocissimo sulla sinistra, discesa e palla dentro per l'accorrente Fabiano che scarica sotto la traversa. Gran goal per il vantaggio dei capoclassifica del Girone B. La partita risulta vibrante il Padova prova subito a riemergere, l'occasione arriva al quarto d'ora Mazzocco riceve non ha pressione e può sfoderare un sinistro sul quale interviene in tuffo Vicario. Dalla lunga Fabris blocca Favaro. Tendardini al centro per Sbraga, conclusione debole da ottima posizione, la squadra di Brini non ha cattiveria sotto porta. Mazzocco, uno tra i migliori di testa, non inquadra lo specchio della porta. Primo tempo su ottimi livelli nonostante i big siedano tutti in panchina. Ripresa, Caccavallo scarica un missile che va schiantare la traversa, la palla non varca mai la linea di porta. Il goal del raddoppio è un gioiello. Stulac ruba palla a centrocampo, nessuno lo prende, destro all'angolino basso e Venezia sul 2 a 0. Perla per lo sloveno Leo Stulac classe 94. Venezia – Padova è un derby molto sentito e gli ospiti non ci stanno a recitare il ruolo di vittima predestinata, Dettori la mette, De Cenco di testa, l'uscita di Vicario non è il massimo della vita, e il brasiliano ex Bellaria riapre i giochi. Con il 2 a 2 il Padova accederebbe alla finale, ma è tutto vanificato dalla punizione di Stulac, sponda di Malomo, per Fabiano è un tap in facile facile, doppietta per l'attaccante ritrovato di Inzaghi. Nel finale si esaltano i portieri ma il risultato non cambierà più. Al Penzo di Venezia, Venezia batte Padova 3 a 1, Venezia in finale di Coppa Italia incontrerà il Matera.



L.G