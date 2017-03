Lega Pro 29° giornata: occhi puntati sul duello promozione

Ma anche ai diversi intrecci nella parte bassa della classifica

Si ribaltano i fattori sarà il Venezia, in questa domenica, ad entrare in campo conoscendo già il risultato della diretta avversaria alla serie B. Se il Parma, fermato a sorpresa ma con merito dal Forlì nel monday night, dovesse battere un Mantova, adesso in ottimo stato di forma si ritroverebbe a -2 dai lagunari, impegnati al Penzo alle 16.30 con il Modena. In tutti gli altri casi, il club guidato da Inzaghi, si ritroverebbe in mano la possibilità di dare, forse, la spinta definitiva alla corazzata di D'Aversa. Tra l'altro sarà un Parma che affronterà una sfida delicata in trasferta, Mantova due vittorie consecutive, senza il suo allenatore ma soprattutto senza il bomber Emanuele Calaiò. Le romagnole: il Santarcangelo rende visita ad un Padova chiamato a non poter più sbagliare se vuole recitare il ruolo di terzo incomodo. Anche il secondo posto comunque fa gola in chiave play off. I gialloblu hanno sempre dimostrato di essere capaci di imbrigliare le grandi. Il Forlì, dopo lo straordinario pareggio del Tardini, ha una chance importantissima per allontanarsi sensibilmente dalla zona calda. In questo momento il Lumezzane è la squadra nettamente più in difficoltà del campionato e i galletti non possono fallire questa ghiottissima opportunità. Altro match da tenere d'occhio anche, purtroppo per risvolti extra calcistici è Gubbio – Ancona. I dorici stanno attraversando una crisi conclamata che ha portato la miseria di 2 punti nelle ultime 9 giornate dove sono arrivate 7 sconfitte e 2 pareggi. In caso di nuova sconfitta Brini potrebbe riprendere il suo posto. Le altre partite che concludono il quadro della 29esima : Albinoleffe – Teramo, Sambenettese – Bassano, Fano – FeralpiSalò, Maceratese – Reggiana, Pordenone – Sud Tirol.



L.G