Serie A: Juventus batte Milan 2-1. Rossoneri si sfogano sugli spogliatoi dello "Stadium"

La Juventus batte il Milan per 2-1 nell'anticipo della 28/a giornata grazie a un calcio di rigore al 95' concesso dall'arbitro Massa dopo un consulto con l'arbitro d'area Doveri per un fallo di mano di De Sciglio sull'ultimo cross di Lichtsteiner. Il pallone forse sbatte contro il braccio del difensore rossonero, ma la posizione e' molto ravvicinata. Dybala trasforma il penalty, finisce con molti giocatori del Milan furibondi. I bianconeri salgono a +11 sulla Roma che gioca domani sera a Palermo. Danni allo spogliatoio per le squadre ospiti allo 'Stadium': alcuni giocatori del Milan - secondo fonti vicine alla Juventus - avrebbero sfogato ieri sera la loro rabbia per la sconfitta in extremis su rigore dubbio danneggiando arredi e insegne bianconere. Nella conferenza stampa di fine partita il tecnico rossonero Montella si era scusato "a nome della squadra per la veemenza e l'agitazione a fine partita" dei suoi giocatori.