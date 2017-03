Spal: vittoria e primato in serie B

La squadra di Semplici liquida il Cesena con un gol per tempo e sale in vetta alla classifica del campionato cadetto

I ferraresi tornano a battere il Cesena dopo 13 anni, grazie ai gol di Antenucci, in sospetto fuorigioco, e al capitano Mora. Saltano i nervi al tecnico bianconero Camplone, che viene espulso per proteste. La Spal chiude in nove per le espulsioni di Mora e Costa.