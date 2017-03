Eccellenza Girone B - Troppo Rimini per il Faenza: 4 a 0 in 29 minuti

Righini, Valori, Arlotti, Giua i marcatori di un Rimini con la testa già alla D

Non c'è partita non ci sono avversari. Il tecnico Alessandro Mastronicola, per dare motivazione ai suoi, aveva caricato l'incontro definendolo una rivincita: all'andata proprio a Faenza il primo dei due stop in questo campionato per i biancorossi, oggi privi di diversi giocatori : Cola, Cicarevic e Ricchiuti tra gli altri. Il Rimini così esagera e mette in archivio la partita in soli 29 minuti. Ne bastano poco più di 10 per il vantaggio: il metronomo Luca Righini riceve, salta in velocità un paio di avversario poi con una conclusione non impossibile ma efficace batte Lusa. Primo goal in biancorosso per Righini. Il raddoppio dopo soli tre minuti mette a nudo tutte le difficoltà del Faenza: persa una palla sanguinosa sulla tre quarti, l'azione si sviluppa portando Valori a deporre in rete con l'ultimo tocco, fortunato nel rimpallo il numero 11 biancorosso. Gara già ben indirizzata e chiusa definitivamente dopo soli 23 minuti, quando Arlotti con un sombrero di testa batte ancora Lusa. Segnare questo nome perchè ne risentiremo parlare: Abdoul Guiebre classe 1997 senegalese, vola via in velocità salta anche il portiere, la mette in porta, bravo un difensore del Faenza a salvare sulla linea. Dall'angolo il difensore Giua appoggia in rete per il poker in meno di mezz'ora. Guiebre ha letteralmente imperversato per tutto l'incontro. Una piccola reazione d'orgoglio porta iol Faenza a colpire 2 traverse, la prima con Giole Melandri decisiva la deviazione di Scotti, la seconda nella ripresa con il tiro da fuori di Errani.

Al Romeo Neri di Rimini, Rimini batte Faenza 4-0



Lorenzo Giardi



Soddisfatto il tecnico del Rimini Alessandro Mastronicola, sentiamolo