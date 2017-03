Padova avanti tutta, Santarcangelo battuto 2-0

Niente da fare per i romagnoli nella partita dell'Euganeo

Un gol per tempo e il Padova pensa in grande ai danni di un Santarcangelo che se l'è giocata per un tempo e poi niente da fare. La terza forza del campionato va da subito in pressione , mentre il Santarcangelo quando riesce ad alzarsi prova ad appoggiarsi su Cori. Bindi è piazzato e blocca il lavoro del centravantone. Padova in attacco, Dettori prova dal limite e Nardi si arrangia. Di là il solito Cori si inventa una gran giocata. Petto e collo piede, palla alta non di molto e francamente avrebbe meritato di più. Sono i veneti a chiudere il primo tempo avanti provando a forzare. Dettori la mette e Neto non ci arriva di pochissimo, poi prima dell'intervallo si rompe la parita. Favalli-Dettori-Neto-Altinier la combinazione dei magnifici 4 porta il vantaggio biancoscudato. Ripresa, prova a chiuderla Emerson: la sua bomba scrolla la rete, ma da fuori, ingannando mezzo Euganeo che aveva accolto danzante la proiezione del raddoppio. Non è giornata per Emerson, altro bel tiro fermato dall'alleanza Nardi-traversa. Il Santarcangelo non ha più la forza di uscire, Cappelletti mette in mezzo per nessuno. Poi quando la disperazione porta i romagnoli a cercare le ultime mischie, nasce un contropiede bellissimo che vede protagonisti Mazzocco-Favalli e De Cenco per il 2-0 definitivo che vuol dire secondo posto nel mirino. Il Parma ha appena un punto in più.