Lega Pro, Ancona: è crisi nera

A Gubbio finisce 3-2 per gli umbri, dopo una rimonta quasi completata dai dorici che cedono di schianto all'ora di gioco.

Il Gubbio ritrova il gol ed il Barbetti dopo tre punti in quattro partite, tre delle quali giocate fuori dai confini regionali. Sulla carta lo sparring partner ideale, per gli uomini di Magi, al fine di riprendere un discorso interrotto lo scorso 5 febbraio con la FeralpiSalò: in Umbria arriva l'Ancona.



Il rigore assegnato da Paride De Angeli al pronti via spiana la strada agli eugubini, avanti con Ferri Marini che conquista e trasforma il penalty. Lo stesso attaccante biturgense si ritrova sulla traiettoria del destro di Casiraghi e – tenuto in gioco da Cacioli – supera per la seconda volta in due minuti Anacoura.



Ipoteca sull'incontro che gli umbri trovano il modo di stracciare, a partire dalla tardiva copertura sul secondo palo che permette ad Agyei di colpire indisturbato dal cuore dell'area di rigore, trafiggendo Volpe con un diagonale di rara potenza e precisione. Per la mezzala ghanese non è che il primo gol stagione, che potrebbe pure risultare decisivo visto che in chiusura di primo tempo il contro contropiede dell'Ancona schiude alla rete del pareggio: bravo Daffara a ribaltare l'azione, servendo Frediani che calcia di prima col mancino e fissa il 2-2 con cui si rientra negli spogliatoi.



Lo stesso attaccante scuola Roma ha poi l'occasione – al quinto della ripresa – di completare la rimonta dorica, ma il buon lavoro di Del Sante, complice la sufficienza di Piccinni, si infrange sui guantoni di uno strepitoso Volpe, semplicemente decisivo nell'evitare la scuffiata agli umbri che di lì a un quarto d'ora scarso, trovano il modo di riportarsi sopra e ammazzare l'incontro.



Rinaldi va in cielo a incontrare il corner di Casiraghi, l'indecisione di Anacoura fa il resto: il Barbetti può così celebrare il nuovo vantaggio eugubino. Che sarà anche definitivo, perché l'Ancona di qui alla fine rischia solo di prendere il quinto, incapace di abbandonare l'ultimo posto del raggruppamento, condiviso col Teramo. Umbri che tornano la vittoria e a confermare il proprio piazzamento in zona play-off.





LP