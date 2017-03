FA Cup, Chelsea-Manchester United 1-0: decide Kante

Il mediano ex Leicester segna il gol vittoria che spedisce il Chelsea di Conte in semifinale contro il Tottenham.

Dopo Arsenal, Tottenham e Manchester City, è il Chelsea di Antonio Conte a staccare il quarto ed ultimo pass per le semifinali di FA Cup. A differenza dei colleghi, la qualificazione dei Blues è passato da un match di altissimo profilo, che ha visto i londinesi affrontare il Manchester United dell'ex José Mourinho davanti ai 41,000 di Stamford Bridge, che di tanto in tanto punzecchia l'idolo d'un tempo.



Formazione tipo per il Chelsea, United con un occhio alla sfida di ritorno col Rostov in Europa League, affidandosi al tridente leggero composto da Mkhitaryan, Rashford e Young per attentare alla porta di Courtois.



Il genio di Hazard accende la sfida, con un controllo a seguire che manda completamente fuori giri Smalling, per poi arrivare a battere da dentro l'area dopo aver saltato anche Rojo: il diagonale deviato da Darmian è fuori di un soffio, per il disappunto di Conte.



Blues pericolosi anche su palla inattiva, con Cahill a sbracciare sul primo palo per costruirsi la più nitida occasione del primo tempo, che porta al miracolo sportivo di David De Gea – capace di portare in questo modo lo 0-0 negli spogliatoi.



Anche David Beckham ad assistere il suo Manchester United, in 10 dal 35' per l''espulsione di Ander Herrera, ammonito due volte nello spazio di 15 minuti.



L'uomo in più apre spazi interessanti per il Chelsea, che passa al 50' quando il giro palla insistito libera N'Golo Kante ai 25 metri: Rashford non stringe in marcatura e Pogba è in leggerissimo ritardo sulla chiusura, così che l'ex Leicester può battere un De Gea stavolta non esente da colpe.



Secondo gol nelle ultime due partite contro i Red Devils per Kante, l'uomo in più del Leicester di allora e del Chelsea di ora. Dal replay possiamo apprezzare come l'estremo dello United si avveda in ritardo della conclusione del mediano francese.



Nonostante l'uomo in meno, gli uomini di Mourinho hanno l'opportunità di pareggiare con Rashford, favorito da un buco di David Luiz sul lancio di Rojo. Cahill non può tenerlo nell'uno contro uno ed è allora determinante Courtois nel chiudere la porta al baby prodigio inglese.



Sulla testa di Diego Costa la palla del raddoppio, solo sfiorato. Nel finale ci prova anche Pogba dal limite, ma il suo sinistro è fuori bersaglio. Animi accesi in panchina, dove Conte e Mourinho si punzecchiano a distanza. Il Chelsea negli ultimi minuti si divora un paio di ghiotte opportunità per chiudere i conti, ma il successo arriva comunque.



Al primo anno in Inghilterra, Antonio Conte è in testa alla Premier League con un considerevole vantaggio ed in semifinale di FA Cup: il prossimo 22 aprile la semifinale secca coi cugini del Tottenham, quando contemporaneamente anche Arsenal e Manchester City – all'Emirates – si giocheranno l'accesso nella finale del più antico trofeo del calcio mondiale.



LP