Viareggio Cup: in gol Matteo Sapucci

Il centrocampista del San Marino, realizza la rete del pareggio per la rappresentativa di Serie D che blocca il Bari sul 1 a 1

Seconda giornata del Torneo di Viareggio e prime soddisfazioni per i colori sammarinesi. La Rappresentativa di Serie D ha pareggiato 1 a 1 con il Bari ed il gol è stato realizzato da Matteo Sapucci, centrocampista del San Marino Calcio. Debutto vincente per il Torino di Filippo Berardi che ha superato il Rijeka per 1 a 0 mentre si apre con una sconfitta di misura, il torneo dei nigeriani del Garden City Phanters, allenati dal sammarinese Marco Ragini e battuti dal Perugia per 2 a 1