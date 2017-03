Champions League: Juventus ai quarti

Basta un rigore di Dybala per superare il Porto.

La Juventus si è qualificata per i quarti di finale di Champions League: un risultato non da poco, considerato che porterà nelle casse della società qualcosa come 100 milioni di euro.



Al di là del mero introito economico, gli uomini di Allegri tornano a far parte del G8 d'Europa, raggiungendo Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Leicester, che ieri sera ha ribalta lo 0-1 di Siviglia con Morgan ed Albrighton.



Questa sera conosceremo i nomi delle ultime due formazioni che accederanno ai quarti di finale e che usciranno da Atletico Madrid-Bayer Leverkusen e Monaco-Manchester City. Venerdì il sorteggio a Nyon.



Nel video le dichiarazioni post partita di Massimiliano Allegri e Alex Sandro, allenatore e difensore della Juventus.



LP