Champions League: Atletico Madrid e Monaco accedono ai quarti di finale

Atletico Madrid e Monaco sono le ultime due squadre promosse ai quarti di finale della Champions league. La squadra allenata da Diego Simeone ha pareggiato in casa per 0-0 con il Bayer Leverkusen, già battuto nel match dell'andata in Germania. I monegaschi sono riusciti a piegare il Manchester City, vittorioso in Inghilterra per 5-3, imponendosi a Montecarlo 3-1.