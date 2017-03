Roma a caccia di quarti in Europa League

Non può fare i conti la Roma. Che però può fare quello che sa. Attaccare e basta in una notte dove deve recuperare 2 gol al Lione. E paradossalmente nemmeno il Lione può esclusivamente difendersi perchè la partita dell'andata e tutto l'anno in generale dice di squadre prettamente offensive. E' storia di bomber e di prospettive. Di Dzeko che ne ha fatti 30 e Lacazette 28, dei 12 di Nainggolan e gli 11 di Tolisso. Sono tra le dieci di Europa che hanno segnato di piùà, ma la Coppa per una delle due finirà stasera. Spalletti che si assegna il 60 per cento di possibilità di andare ai quarti deve anche parare le ire del Presidente Pallotta, americanamente insoddisfatto di un buon campionato, una buona coppa, insomma tutto buono senza il salto di qualità auspicato. 4-2-3-1 per il tecnico giallorosso che presenta una diga di sostanza formata da De Rossi e Strootmann e tre mezze punte come Salah, Nainggolan ed El Shawavy a supporto di Dzeko. La Roma passa col 2-0 e anche col 3-1, il 4-2 rinvierebbe ogni discorso al supplementare. Dirige l'ungherese Kassai, calcio d'inizio alle 21.05.