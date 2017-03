Torneo Viareggio: pari per Sapucci, ko per Marco Ragini

Nella seconda giornata del Torneo di Viareggio, pareggio per 1-1 per la Rappresentativa di serie D contro il Napoli. Matteo Sapucci, centrocampista del San Marino, è entrato nel corso del secondo tempo. Sconfitta 2-0 la squadra del Garden City Panthers guidata dal sammarinese Marco Ragini. La formazione nigeriana è stata superata dalla Fiorentina. Per i viola le reti di Sottil e Diakhate nel primo tempo. La Fiorentina e il Perugia sono già qualificate alla fase successiva con 6 punti. La squadra di Marco Ragini tornerà in campo contro gli argentini del Cai nell'ultima partita della fase a girone per puntare almeno al terzo posto. Il Torino di Filippo Berardi scenderà invece in campo questa sera contro i colombiani del Cortuluá.



Elia Gorini