Viareggio Cup: vittoria e qualificazione per il Torino

I granata, con il sammarinese Filippo Berardi in campo per 81 minuti, superano per 3 a 0 i colombiano del Cortuluà

Seconda partita e seconda vittoria per il Torino di Filippo Berardi, che si è matematicamente qualificato agli ottavi di finale della Viareggio Cup. Dopo il successo con il Rijeka, i granata hanno superato per 3 a 0 i colombiani del Cortuluà, conquistando il primo posto nel girone. Domenica l'ultima sfida con il Sassuolo e poi l'attesa per conoscere il nome del prossimo avversario negli ottavi di finale.