Il San Marino anticipa con la Vis Pesaro: match che potrebbe riaprire i play off

Serie D Girone F

Brucia ancora quel goal subito al 93esimo a Campobasso che ha cancellato l'imbattibilità che durava da 8 giornate. C'è stata la sosta per digerire il boccone amaro, la ripresa dà la possibilità al San Marino di avvicinarsi sensibilmente ai play off e accorciare sulle dirette avversarie. Ovviamente non sarà una passeggiata di salute contro una delle formazioni più attrezzate della categoria come la Vis Pesaro, caduta rovinosamente a Vasto, ma che in precedenza ha raccolto 27 punti in 13 partite e terzo posto in classifica a – 2 dal Matelica e – 10 dalla Fermana capolista. E' una partita aperta a qualsiasi risultato tra due squadre, eccezion fatta per l'ultima giornata, comunque in salute e che stanno esprimendo il meglio dell'intera stagione in questa fase di campionato. Di Meo ha la rosa al gran completo e recupera, dopo 2 turni di squalifica, il francesino Gassama, già oggetto del desiderio di diverse squadre di Lega Pro, chiamato a confermare quanto di buono ha fatto vedere in fase di rottura, nelle precedenti giornate. Formazione che dovrebbe prevedere Dini tra i pali, Menini e Fagioli esterni, Bova e Fantini centrali. Centrocampo con Gassama, Cenci e Buonocunto, Caprioni, Baldazzi e Olcese trio offensivo. Si gioca al San Marino Stadium alle 14.30