Serie D Girone F: San Marino - Vis Pesaro 0 - 0

Nell'anticipo finisce 0 a 0 tra San Marino e Vis Pesaro un punto che serve a poco alla squadra di Di Meo che vede allontanarsi la zona play off

0 a 0 che va benissimo alla Vis Pesaro rimasta in 10 ad una ventina di minuti dalla fine, e a questo punto diventa tutto più complicato in chiave play off anche se a 7 incontri dal termine tutto può ancora succedere. Partita avara di occasioni da goal tra due formazioni che si sono annullate a vicenda. Primo tempo compassato per vedere qualcosa si deve attendere il 37esttesimo quando Buonocunto invita Olcese da calcio d'angolo, il centroavanti argentino conclude, ma trova il muro davanti a sé. Poco dopo ci prova Ivan Buonocunto, buono il suo lavoro sulla destra, tiro a giro, apprezzabile il tentativo, difetta la mira. L'occasione più ghiotta è della Vis Pesaro al tramonto di prima frazione con Santucci, Dini con i piedi lo stoppa. Ripresa, qualcosa di più si vede. Sempre da palla inattiva l'occasionissima per Emiliano Olcese che da non più di 10 metri calcia troppo debole.

La gara resta in grande equilibrio, servirebbe una giocata come questa del solito Buonocunto piattone destro, bloccato da Iglio. Si complica la vita la squadra di David Sassarini quando Ficola si fa espellere per doppio giallo, per il Titano ci sarebbero quindici minuti più i 5 di recupero venti per provare a vincerla. Menini dalla distanza Iglio come può, Buonocunto non trova il tempo per il tap in. Tocca a Guidi, nuovo entrato, azione in velocità dell'esterno d'attacco, la conclusione trova una deviazione provvidenziale della difesa marchigiana. Dall'angolo che scaturisce Olcese si alza di testa, ma è alta anche la mira. Finale con il Titano in pressione, Olcese si libera ma conclusione risulta troppo centrale. L'ultima possibilità è per Buonocunto destro che termina a lato. La Vis cemente il terzo posto, al San Marino servirà un miracolo per centrare l'obbiettivo minimo stagionale. Al San Marino Stadium, San Marino – Vis Pesaro 0 – 0



L.G