San Marino: gli scenari con o senza play off

Il Presidente Luca Mancini ieri assente, avrà appreso anche ad esotiche longitudini, di un pareggio che come ama dire il rustico Di Meo non sa ne di carne ne di pesce. Con 7 giornate ancora da giocare tutto può ancora succedere: tre posti play off sembrano già assegnati. Matelica, Vis Pesaro e San Nicolò Teramo hanno un vantaggio rassicurante. C'è solo un posto da assegnare tra Sammaurese, Vastese, Agnonese e una piccola percentuale resta anche per il San Marino. Il Presidente Mancini ha una grandissima voglia di lasciare al più presto questa categoria, possibilmente già da quest'anno, ma in che modo ? C'è solo una possibilità, qualificarsi per i play off per poi procedere con la domanda di ripescaggio che quest'estate si farà. Mancini, ha rinforzato la società, e sa benissimo che la prima vetrina dove far brillare i suoi gioielli non può che essere la Lega Pro. Al Presidente va imputata la retrocessione ed è una ferita aperta che deve cicatrizzare, ma non si può negare che sia un ottimo talent scout: Diawara, Sensi ed oggi Gassama rappresentano capitali e grosse soddisfazioni. Gassama, è già al centro del mercato. Ora quali sono gli scenari. Il San Marino del prossimo anno subirà una profonda trasformazione. Senza play off, Di Meo non sarà sicuramente il tecnico del San Marino, e sarà rivoluzione anche per quanto riguarda gli ultrà 30 enni. Senza play off, il Titano verrà rifondato e ricostruito per puntare alla promozione diretta. Con i play off, molte chance in più per tutti e un San Marino pronto a saliere in Lega Pro con la domanda di ripescaggio



L.G