Lega Pro: il Venezia mette le mani sulla serie B al 94esimo

Decide l'ex Bassano Marcello Falzerano al 94esimo.

Se potevano esserci ancora dei dubbi, ora non ci sono più perchè Filippo Inzaghi vincerà il campionato in perfetto stile Inzaghi: opportunismo e una buona dose di fortuna. I campionati si vincono con i segnali, e se l'ultima spinta verso la serie B la dà Falzerano al 95esimo prelevato proprio dal Bassano a gennaio, significa che le altre possono concentrarsi sui play off. Modolo indisturbato apre la scatola all'alba dell'incontro, delirio per i tanti tifosi arancio/nero/verdi arrivati a Bassano. Valerio Bertotto incita i suoi, non c'è ancora tanto tempo. Prima risposta Maistrello entra in area, diagonale deviato in angolo. La gara si assesta i ritmi restano alti, ma sono le palle inattive a mettere in difficoltà le rispettive difese, Venezia ancora vicino al raddoppio sempre su una mischia conseguente all'angolo. Minesso dalla distanza, la porta di Facchin non è lontana ma resta inviolata. Maistrello in girato sotto porta, Bassano vicinissimo al pareggio. Di là Garofalo al traversone sponda di Geijo per Moreo che ha abituato a fare meglio da quella distanza. Quantità industriale di cross per Garafalo in grande serata, deviazione di Bastianoni, Zampano con la porta spalancata mette fuori. Sempre Garofalo incontenibile a sinistra, Moreo di testa, Bastianoni manda il Bassano al riposo sotto di un solo goal. Ripresa diagonale di Zampano blocca in tuffo Bastianoni, il quale deve fare gli straordinari poco dopo sulla bomba dai 30 metri di Bentivoglio. Bella partita e straordinarie giocate, come questa di Minesso sinistro al volo, Facchin non si fa sorprendere. Ancora un opportunità per Maistrello di testa troppo debole. Candido su punizione fuori di un metro. Il goal del pareggio arriva come meno te lo aspetti : cross di Candido, svirgola l'autore del vantaggio Modolo, autorete incredibile e parità ristabilita. Giallorossi che esultano il pareggio è anche meritato per quanto ha fatto vedere la squadra di casa. Ma il Venezia, questo Venezia non molla mai. Minuto 93 Bastianoni è un fenomeno su Malomo nuovo entrato. Dall'angolo che scaturisce raccoglie Falzerano e scarica il destro serie B. Il Venezia settebellezze, la settima vittoria consecutiva manda i lagunari a + 8 sul Padova ew a + 10 sul Parma. A Bassano, Venezia batte Bassano 2 a 1





L.G