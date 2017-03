Serie D Girone F: Si dimette Cevoli, Civitanovese a rischio cancellazione

La società marchigiana potrebbe fare la fine del Chieti se non arrivano risorse economiche immediate

Il tecnico sammarinese si dimette dall'incarico di allenatore della Civitanovese e denuncia una situazione che per il calcio italiano sta diventando la regola e non l'eccezione. Roberto Cevoli, da noi contattato telefonicamente, sottolinea a caratteri cubitali la grandissima professionalità, l'attaccamento alla maglia e l'enorme disponibilità dei suoi ragazzi che si sono sempre allenati con spirito propositivo nonostante la totale assenza di una società inesistente. Giovedi scorso, in preparazione della sfida persa in casa per 3 a 0 con il Campobasso, Cevoli e la squadra hanno trovato gli spogliatoi chiusi e non hanno potuto svolgere la regolare seduta di allenamento, a causa di uno “sciopero” del magazziniere senza stipendio da diverso tempo così come tecnico e squadra. Domenica, è stato sequestrato l'incasso, circa 900 euro,da parte dell'ufficiale giudiziario, ed ora il rischio di non finire il campionato, ed essere radiati non è così lontano. In serie D Girone F sarebbe il secondo caso: dopo il Chieti anche la Civitanovese. L'Assessore allo Sport Balboni e il Direttore Sportivo Rosati, hanno lanciato un appello affinchè gli imprenditori possano almeno aiutare a traghettare la squadra fino al termine del campionato. "Era già stata risolta all'ultimo momento la trasferta di Pesaro, non sarei così sicuro – ha dichiarato Roberto Cevoli- che i ragazzi riusciranno a salire a San Mauro Mare per la gara di domenica con la Sammaurese". Una vicenda praticamente insostenibile, l'ennesima di un calcio malato, dato che sono rimasti esclusivamente un manipolo di giovani al capezzale del club rossoblù e, alla luce dei risultati, la retrocessione sul campo pare inevitabile: oltre a questo nessuna risorsa economica è arrivata in aiuto dei rossoblù.



L.G