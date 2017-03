Amatrice, al sindaco Pirozzi la "Panchina d'oro"

L'AIAC ha deciso di premiare il primo cittadino di Amatrice, già allenatore del Trastevere ASD, assecondando una petizione firmata da 17,000 persone.

L'Associazione italiana allenatori lunedì prossimo assegnerà a Sergio Pirozzi la “Panchina d'oro 2016”. Il massimo riconoscimento, che ogni anno l'AIAC attribuisce al miglior allenatore della stagione conclusa, sarà assegnato a quello che è stato il tecnico del Trastevere Calcio, ma ancor più sindaco di Amatrice, città rietina vessata dal terremoto del centro Italia. “Questo premio lo dedico alle 17,000 persone che hanno sottoscritto la petizione online, non sarà di Sergio ma di tutti voi” - scrive sul suo profilo Facebook Pirozzi. La sua Trastevere – della quale ha dovuto lasciare guida per cause di forza maggiore, ma che ha simbolicamente deciso di confermalo in panchina – è stabilmente in vetta alla classifica del Girone H di Serie D, con 8 punti di vantaggio nei confronti del Bisceglie, da affrontare mercoledì prossimo nello scontro diretto che potrebbe ulteriormente avvicinare i laziali al loro primo, storico campionato di Lega Pro.



Nel video l'intervista a Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice.



LP